شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زلزال الساعة 6 صباحا.. بقوة 6.24 ريختر واستمر لأقل من 15 ثانية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت في جزيرة كريت على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح.

وقالت الشبكة القومية لرصد الزلازل أن الهزة الأرضية وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2025/05/22

وقت الحدوث : الساعة 6:19 صباحا

القوة :6.24 درجة على مقياس ريختر

موقع الزلزال على خط العرض 35.70 شمالا، وخط الطول 25.96 شرقا

العمق 68.91 كم

قد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

رئيس الشبكة القومية للزلازل: زلزال كريت اليوم أقل قوة واستمر أقل من 15 ثانية

الدكتور شريف الهادي رئيس الشبكة القومية للزلازل، كشف تفاصيل زلزال جزيرة كريت اليوم الخميس، قائلاً إن الشعور بهذا الزلزال أقل من الزلزال الأخير المكان لاسيما أن مركزه يبعد عنا 499 كيلو مترا.

وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن زلزال اليوم استمرار لأقل من 15 ثانية، لافتا إلى أنه تم تسجيل تابعين لهذه الهزة ولكنهما غير محسوسين.