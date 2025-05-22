شكرا لقرائتكم خبر عن نحن فى أيد أمينة.. حجاج بعثة القرعة يشيدون بالتنظيم والخدمات المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

عبّر عدد من حجاج بعثة القرعة المصرية بالمدينة المنورة عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للمستوى الرفيع من التنظيم والرعاية الذى لمسوه منذ لحظة وصولهم إلى الأراضى المقدسة.

وأكد الحجاج أن البعثة حرصت على توفير كل سبل الراحة والأمان لهم، مما مكنهم من الاستعداد لأداء مناسك الحج في أجواء روحانية يسودها السكينة والطمأنينة.

وأشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والبعثة الرسمية من أجل راحة الحجاج وتيسير أداء المناسك على أكمل وجه.

وقال الحاج أحمد منصور من محافظة الدقهلية :" منذ لحظة وصولنا ونحن نشعر بأننا في أيدٍ أمينة. الإقامة في الفنادق كانت على أعلى مستوى من النظافة والراحة، والتنظيم كان دقيقًا في كل مرحلة، سواء في التنقلات أو توزيع الوجبات وحتى في ترتيب زيارات الروضة الشريفة".

وأضاف الحاج محمد كمال محمود من القليوبية :"نحن نشكر بعثة القرعة المصرية على كل ما قدمته لنا. عملية التسكين تمت بسهولة ويسر، ووجدنا تعاونًا كبيرًا من المشرفين وأعضاء البعثة في كل ما نحتاج إليه، دون أي تأخير أو تعقيد".

أما الحاجة هناء عبد الحفيظ عبد الفتاح من الإسكندرية، فقالت:"كنت قلقة من فكرة السفر وحدي، لكني فوجئت بالرعاية الكاملة التي وجدتها منذ البداية. هناك اهتمام كبير بالحجاج، خصوصًا كبار السن والسيدات، والتنظيم في غاية الدقة".

ومن جهتها، عبّرت الحاجة عفاف عيسوي عن سعادتها بتجربتها مع بعثة الحج، قائلة:"زيارتنا للروضة الشريفة كانت من أجمل اللحظات في حياتي، وقد تم تنظيمها بشكل رائع، دون أي زحام أو مشقة. نشكر كل القائمين على هذه الرحلة المباركة".

كما قالت الحاجة هبة يحيى السيد :"ما لفت نظري بشدة هو توافر الرعاية الطبية على مدار الساعة. كان هناك أطباء وممرضون دائمًا على استعداد للتعامل مع أي حالة، وهذا منحنا شعورًا بالأمان والاطمئنان طوال فترة إقامتنا".