شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج الجمعيات: 3075 حاجا يصلون للمدينة المنورة ومكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج، تفويج الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث وصل حتى الآن 2578 حاجًا إلى المدينة المنورة، و497 حاجًا إلى مكة المكرمة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك منذ بدء التفويج من مطار القاهرة في 18 مايو الجاري وحتى اليوم.

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة، ورئيس بعثة حج الجمعيات، إن لجان البعثة، التي تم تشكيلها وتدريبها على أعلى مستوى، تتواجد في مطارات القاهرة، المدينة المنورة، وجدة لاستقبال الحجاج ومرافقتهم إلى أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن البعثة وزعت حجاج الجمعيات الأهلية، البالغ عددهم 12 ألف حاج، على عدة أفواج، حيث غادر أول فوج الأراضي المصرية يوم 18 مايو، وتستمر عملية التفويج حتى 30 مايو، وهو الموعد المحدد لسفر آخر الأفواج من مطار القاهرة إلى مكة المكرمة.

وأوضح عبد الموجود أن الحجاج الذين وصلوا حتى الآن من محافظات: الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، بورسعيد، المنوفية، دمياط، الدقهلية، الشرقية، والقاهرة. كما بدأت البعثة الطبية في مباشرة عملها، حيث تقوم بمناظرة الحالات التي تستدعي ذلك، مؤكدًا أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة.

وأشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع بشكل مستمر أحوال الحجاج وتطمئن على جودة الخدمات المقدمة لهم.