وزارة الصحة توجه نصائح هامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة استشر طبيبك للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ولمراجعة مواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج حفاظًا على الصحة وتضمنت:-

محمد يوسف

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