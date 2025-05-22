شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح هامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 22 مايو 2025 10:47 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج حفاظًا على الصحة وتضمنت:-
- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة استشر طبيبك للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ولمراجعة مواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج
- احرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية أدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج)
- يجب على أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.
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