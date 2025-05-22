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وزارة الصحة توجه نصائح هامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج

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وزارة الصحة توجه نصائح هامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 22 مايو 2025 10:47 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج حفاظًا على الصحة وتضمنت:-

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة استشر طبيبك للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ولمراجعة مواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج

- احرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية أدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج)

- يجب على أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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