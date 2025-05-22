شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحان الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2025، وبناء على اعتماد الوزير لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والتي سوف تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 مايو للامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 وحتى الخميس 12 يونيو 2025 للامتحانات التحريرية، وتستكمل الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي من الجمعة الموافق 13 يونيو حتى الاثنين الموافق 23 يونيو 2025، مما يتطلب متابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة الاجواء الملائمة للطلاب لتأديتهم الامتحانات في يسر وهدوء ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهات المسموح لها بدخول مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية من غير الأعضاء المنتدبين بها بعد التحقق التام من شخصياتهم:

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).

- رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

- النائب الثاني لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

-رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

-مدير مديرية التربية والتعليم حال عدم وجود موانع خاصة بالامتحانات.

- اللجان المكلفة بمتابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بخطاب معتمد من كلا من رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ونائبي رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك بعد التحقق من شخصياتهم.

وتقوم جميع الفئات السابق ذكرها بتسجيل بياناتهم في سجل الأمن على البوابة، وإخطار رئيس لجنة سير الامتجان لمرافقتهم من بوابة المدرسة الى داخل اللجنة، وعدم التواجد الإعلامي داخل مقر اللجنة لمراعاة توفير الهدوء للطلاب اثناء المتابعات، على ألا يكون لدى أي من المتابعين موانع قانونية للمشاركة في أعمال الامتحانات.

ويشدد على عدم السماح نهائيا بالتصوير داخل مقار اللجان.

