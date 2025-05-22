شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة زيادة توريد القمح إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور جورجي نيديالكوف، المستشار التجاري، ألكسندر سيفيرينوف، السكرتير الثالث بالسفارة البلغارية بالقاهرة وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا



وزير التموين يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة



يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، والحبوب، والتخزين، والنقل اللوجستي، كما استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.



جانب من اللقاء

كما تم خلال اللقاء التشاور حول زيادة معدلات توريد القمح من بلغاريا إلى مصر، في ضوء ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، كما تم طرح مقترحات للاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصوامع المصرية في تحسين سلاسل الإمداد القادمة من شرق أوروبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع القدرة التخزينية ودعم الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه أكد السفير البلغاري اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وأن السوق المصرية تمثل بوابة هامة للمنتجات البلغارية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أبدى استعداد عدد من المستثمرين والشركات البلغارية للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، لاستكشاف فرص التعاون وتذليل أي عقبات قد تعوق زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



