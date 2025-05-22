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المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور

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  • المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور 1/5
  • المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور 2/5
  • المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور 3/5
  • المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور 4/5
  • المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الخميس، 22 مايو 2025 09:16 ص

كشفت المعاينة الأولية لحادث الطريق الدائرى نطاق البساتين، أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 15 آخرين وتم نقلهم الى المستشفى بسبب اصطدام 7 سيارات واشتعال أحدهم أعلى عزبة خير الله وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة عزبة خير الله نطاق البساتين اتجاه المنيب.

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين 7 سيارات نقل وميكروباص، وملاكي، مما أسفر عن اندلاع النيران بإحداها، وتفحمها.

أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وجاري رفع آثار الحادث، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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