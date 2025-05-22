شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: لا يوجد تداعيات للهزة الأرضية ولا تأثير على المنشأت والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت محافظة القاهرة المواطنين بعدم وجود اية تداعيات لـ الهزة الأرضية التى شعروا بها صباح اليوم، ولم ينتج عنها أى تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر.

وتؤكد محافظة القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قامت بالمتابعة مع مديرية أمن القاهرة، والحماية المدنية، وجميع الاحياء وتبين هدوء الحالة وجاري استمرارية المتابعة.

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 2025/05/22 هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث

2025/05/22

وقت الحدوث :

06:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة :

6.24 درجة على مقياس ريختر

خط العرض:

35.70 شمالا

خط الطول

25.96 شرقا

العمق

68.91 كم



و قد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات