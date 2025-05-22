شكرا لقرائتكم خبر عن من نجم الملاعب لمتهم فى القفص.. نهاية غير متوقعة لـ"على غزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الملاعب إلى ساحات القضاء، تحوّل مسار اللاعب السابق على غزال، الذى طالما تألّق فى المستطيل الأخضر، ليجد نفسه فى مواجهة أحكام قضائية، فقد أيّدت محكمة جنح التجمع الأول حكمًا غيابيًا بسجنه ثلاث سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، فى قضية تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.

ورغم أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات، إلا أن الأزمات القانونية لا تزال تطارده، فالاتهامات لم تتوقف، وتم القبض عليه مجددًا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، مما يشير إلى أن فصول القضية لم تُكتب نهايتها بعد.

فى السطور التالية، يكشف ”الخليج 365” تفاصيل الأحكام التى تلاحق اللاعب، وما ينتظره داخل أروقة القضاء:

- المحكمة فى أول درجة قضت بتأييد أحكام بالحبس تترواح من 3 إلى 6 سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.

- محكمة جنح مستأنف التجمع الأول قضت أيضا بتأييد حبس على غزال بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه.

- دفاع على غزال قرر التقدم بالاستئناف على الأحكام الصادرة ضد موكله أمام المحكمة المختصة.

- الشرطة ألقت القبض على اللاعب لتفيذ أحكام قضائية ضده.

الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

محمد رشوان محامى المجنى عليهم فى القضايا، قال إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد على غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجنى عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها فى شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.