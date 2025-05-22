شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، في إطار خطة وزارة العمل لتنمية وبناء قدرات كوادرها، وتحت رعاية وتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

وأكدت المهندسة غادة إبراهيم عوض، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، فى بيان، أن هذه البرامج تأتى ضمن خطة التدريب للعام 2024/2025، والتي تهدف إلى تطوير المهارات الإدارية والمهنية للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة فرق العمل، وقد شملت البرامج التدريبية لهذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:إدارة الأزمات، وفاعلية الإدارة في إحداث وإدارة التغيير، وتصميم وتحليل بيانات الاستبيان لبرنامج معلومات سوق العمل، وبرنامج الحاسب الآلي (Excel).

كما تستمر الوزارة في تنفيذ برامج الحاسب الآلي داخل مديريات العمل بالمحافظات، في إطار التوسع في إتاحة فرص التدريب لجميع العاملين، وأشارت المهندسة غادة إلى أن تنفيذ البرامج يتم بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، وتحت إشراف دقيق من فريق العمل بالإدارة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل.

وتجدد وزارة العمل التزامها الراسخ بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة العمل على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها.