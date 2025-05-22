شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلى البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي، لمناقشة آخر المستجدات وتعزيز فرص التعاون المشترك فى الاستثمار بالقطاع الصحي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء استعرض عدة موضوعات، منها آخر التطورات الجارية في ملف التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، وأيضا الاستراتيجيات الوطنية في مجال السكان والطفولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تتطرق إلى التعاون المشترك بين وزارة الصحة، والبنك الدولي، لضمان تحقيق أهداف التنمية السكانية، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، والتوعية بالقضايا السكانية، بالإضافة إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تناول تعزيز آليات تطوير القطاع الصحي في مصر، وكيفية دعم البنك الدولي لتلك الجهود، ومراجعة وتقييم الأعمال القائمة بين الجانبين خلال الفترات السابقة والتي تتضمن وحدات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدماتها لنحو 80 مليون مواطن، من خلال 5400 وحدة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول دعم البرامج التدريبية ومنها برنامج الطبيب الزائر، الذي يدرب الطبيبات في محافظات صعيد مصر، على الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تعزيز دعم البنية التحتية لمشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودعم برامج التغذية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتغذية.