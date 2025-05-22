شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء أركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد، مبني هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة بورسعيد، بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة، وذلك في إطار قيام الهيئة بتطوير البنية التحتية على مستوى محافظات الجمهورية.

بدأت الفعاليات باستقبال محافظ بورسعيد لرئيس الهيئة بمقر المحافظة، وفى بداية اللقاء، ألقى المستشار رئيس الهيئة كلمته، ووجه فيها الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم الذي قدمته المحافظة لإنجاز المقر، مُشِيرًا إلى أن هذا الافتتاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق اللامركزية في الخدمات القضائية، وضمان وصولها لكافة أنحاء الجمهورية، وأوضح أن المقر الجديد سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات القانونية من أهالي بورسعيد ومحافظات القناة، بما ينعكس إِيجَابًا على تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد على احترامه وتقديره لهيئة قضايا الدولة باعتبارها اقدم وأعرق الهيئات القضائية، مُشِيدًا بدورها فى الدفاع عن الدولة ومقدراتها، وأن هذا الصرح الذي تم افتتاحه في محافظة يُعَد إضافة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية القضائية بالمحافظة، والتي تسهم في تسريع إنجاز القضايا وتخفيف العبء عن المواطنين، وأضاف أن هذا المقر ليس مجرد مبنى، بل هو رمز لتعاون كافة أجهزة الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

اختُتِمت الفعالية بجولة للمرفق القضائي الجديد، حيث قام المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة واللواء أركان حرب محب حبشى، محافظ بورسعيد بقص الشريط التقليدى، وقاما باخذ جولة تفقدية فى المبنى، وأشادا بعظمة تجهيزه، وهو ما يساعد فى توفير بيئة عمل مناسبة للسادة أعضاء الهيئة، وأكدا أن هذا الافتتاح خطوة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية المصرية، والتي تُكرس مبدأ سيادة القانون وتسهيل الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية مثل مدن القناة، انطلاقاً من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.



المستشار عبد الرزاق شعيب



جانب من الافتتاح



رئيس قضايا الدولة ومحافظ بورسعيد