شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تتأكد من مطابقة أسئلة امتحان نهاية العام لطلبة النقل للمواصفة والان مع تفاصيل الخبر

تابعت المديريات والإدارات التعليمية انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى لصفوف النقل، حيث وجهت المديريات بضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية للطلاب، وعدم السماح بدخول لجان الامتحانات بالمحمول، ومتابعة مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها لمواصفة الورقة الفنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يكون الامتحان متدرج من حيث الصعوبة ويخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا ويشمل أجزاء المنهج للفصل الدراسي الثاني 2025.

وفى السياق ذاته تداولت جروبات الغش على تطبيق تليجرام أسئلة امتحانات طلبة الثانوى العام ببعض المديريات والإدارات التعليمية منها الإسكندرية والقاهرة، حيث نشرت الجروبات صور من أسئلة امتحان بعض المواد الدراسية.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى