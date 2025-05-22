شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مجموعة من خدام إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاءوا إلى مصر الأسبوع الماضي، برفقة الأب القس چيروم مكسيموس الكاهن بالإيبارشية ذاتها، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بقرى الوجه القبلي.

وأشاد قداسته خلال اللقاء باهتمام الشباب بالمجئ إلى مصر وتقديم خدماتهم، كما حرص على معرفة انطباعاتهم عن أجواء الخدمات التي قدموها، وكذلك انطباعاتهم عن الأماكن الأثرية التي زاروها. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية وباسبور مكتب HIGH.

كانت مجموعة الخدام قد انتهزوا فرصة مجيئهم للوطن الأم، وزاروا بعض المعالم الآثرية وعدد من الكنائس والأديرة القبطية.

يذكر أن الزيارة الخدمية، تمت بالتنسيق بين إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته المنعقدة في شهر مارس من عام 2024، ويحمل المكتب اسم "HIGH".