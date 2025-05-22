شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم عمل مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات فى مسابقة الوظائف المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، وذلك ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم:

- مهارات التواصل.

- مهارات العرض والتقديم.

- مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات.

- مهارات القيادة.

- المهارات المتعلقة بمجال التخصص.

- المظهر العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026، حيث يمكن للمعلمين الدخول على الرابط التالى والتقدم

https://ejsadm.moe.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة في بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهني الحقيقي والانخراط في بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفي هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم في قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.