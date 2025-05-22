شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يقدم الدليل الذهبى لموسم الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة نسمة محمد عصمت محمد أبو النصر باحث قسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكي التابع للمركز القومى، تحت عنوان "دليلك الذهبي لموسم الامتحانات: كيف تتغلب على موسم الامتحانات صحياً ونفسياً؟".

وقالت الدكتورة نسمة محمد مع اقتراب موسم الامتحانات، يعيش الطلاب وأسرهم في حالة من القلق والتوتر، إلا أن التفوق لا يُقاس بعدد ساعات المذاكرة فقط، بل يعتمد على التوازن بين العناية بالجسم والعقل فتغذي الذهن كما تغذي الجسد، حيث تعد التغذية أحد الجوانب الأساسية في هذه الفترة، فالإفطار المتوازن الغني بالبروتينات كالبَيض، أو الألياف كالشوفان والفواكه، يُنشط المخ ويُعزز التركيز، بينما الإفراط من المنبهات، السكريات، أو الوجبات السريعة يؤدي إلى تذبذب الطاقة الذهنية، وضعف التركيز والخمول الذهني. أما الوجبات الخفيفة الصحية كالمكسرات، الزبادي، والتمر، فتُساهم في توازن السكر في الدم، مما يُعزز التركيز ويحسّن المزاج.

وتابعت النشرة الطبية، الصداع من أبرز الأعراض الشائعة الناتجه عن التوتر، قلة النوم، الجلوس الخاطئ أو الجفاف، وهنا ينصح بشرب كميات كافية من الماء، وأخذ فترات من الراحة مع الجلوس بشكل صحيح أثناء المذاكرة، كما أن النوم الكافي يوميًا ضروريا لتقوية الذاكرة وترسيخ المعلومات، أما على الجانب النفسي، فقد يصاحب رهبة الامتحان خفقان القلب، صعوبة التنفس، تشتت الذهن أو نوبات بكاء، حيث إنه ينصح بالتخطيط الجيد للمذاكرة إلى جانب أهمية الدعم العاطفي من الأسرة والأصدقاء لزياده الثقة وتهدئة النفس ورفع المعنويات، وأيضا، يوجد ارتباط وثيق بين التوتر ومشاكل الجهاز الهضمي كالقولون العصبي، لذلك ينصح بتجنب الأطعمة الثقيلة، وتناول مشروبات مهدئة كالشمر أو النعناع مع ممارسة نشاط بدني كالمشي لتفريغ التوتر.

وفيما يخص تناول أدوية لتحسين التركيز أو تقليل القلق، فيجب عدم تناولها دون استشارة طبية، خاصة الأدوية المنشطة أو المهدئة، لأنها قد تؤدى إلى آثار جانبية خطيرة أو التعود عليها، أما المكملات الغذائية، فيمكن استخدامها تحت إشراف طبى ومن الأفضل تحسين النمط اليومي للحصول على نتائج فعالة وآمنة.

في النهاية، لا يجب أن تكون الامتحانات مرادفًا للضغط والقلق بل فرصة لتنظيم نمط الحياة، وتحقيق التوازن بين العقل والجسم من خلال التغذية الجيدة، والنوم الكافي، وإدارة التوتر بوعي، فالامتحان مرحلة، أما صحتك فهي كل الحياة.