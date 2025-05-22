شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم بين 7 سيارات واشتعال النار فى سيارة ملاكى أعلى دائرى المنيب والان مع تفاصيل الخبر

وقع حادث تصادم صباح اليوم بين 7 سيارات أعلى الطريق اتجاه المنيب، مما أسفر عن اشتعال النار بسيارة ملاكي وتفحمها، وإصابة عدد من الأشخاص، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث لإزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب.

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين 7 سيارات نقل وميكروباص، وملاكي، مما أسفر عن اندلاع النيران بإحداها، وتفحمها.

أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وجاري رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.