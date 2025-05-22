شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكى يقتل 2 من موظفى سفارة إسرائيل بواشنطن صارخا الحرية لفلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع فعالية أقيمت في المتحف اليهودى بواشنطن، سجل إطلاق نار أمام المتحف، ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وأطلق المهاجم النار على رجل وامرأة قبل أن يحاول الدخول إلى مبنى المتحف، والمهاجم أمريكى يدعى "إلياس رودريغيز" من شيكاغو، وقد أطلق النار على الموظفين من مسافة قريبة.

بدورها أعلنت السفارة الإسرائيلىة مقتل 2 من موظفيها "أثناء حضورهما فعالية بالمتحف اليهودي". وأضافت أنها " تثق بقدرات السلطات الفيدرالية على حماية الجالية اليهودية".

كما أشارت إلى أن القتيلين كانا يشاركان في الفعالية التي نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية.

كذلك، أكد الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش، أن اللجنة كانت تستضيف فعالية في المتحف الواقع شمال غربي واشنطن.

بينما قال مسؤولون إن "المشتبه به في إطلاق النار صرخ الحرية لفلسطين أثناء إلقاء القبض عليه".

وأوضحت شرطة العاصمة في مؤتمر صحفي، أن المهاجم أطلق النار قبل دخوله المتحف، ما أدى إلى مقتل 2.

كما أشارت إلى أن المهاجم المنحدر من شيكاغو صرخ "الحرية لفلسطين"، مضيفة أنه تم اعتقاله، وسلم سلاحه.

إلى ذلك، أكدت أن التحقيقات مع المشتبه به لا تزال جارية، والمعلومات المتوفرة ما زالت أولية، مضيفة أنها تحتاج إلى الوقت لمعرفة الدوافع.