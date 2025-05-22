شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات صفوف النقل.. مديرية تعليم القاهرة تعلن الطوارئ وتشدد على منع الغش والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الخميس طلاب الصفوف "الثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، والنقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله" امتحانات نهاية العام، للعام الدراسى 2024 - 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الامتحانات:

تبدأ امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو.

وبدأت امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20، 21 مايو.

امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوى العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

وفى السياق أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية، ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والتنبيه على المدارس بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان والإضاءة والتهوية الجيدة ، دليل اللجان ، وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، ووضعها فى مكان واضح، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات.

إلى جانب ضرورة الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية ، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية، بالإضافة إلى غلق أبواب المدرسة وعدم فتحها، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول.