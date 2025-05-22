شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية المواطنين وقت حدوث الزلازل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وكالة رويترز، أن زلزال بقوة 6.5 ضرب جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان مصر، وهناك قائمة من الإرشادات الهامة التي يجب على المواطنين اتباعها وقت وقوع الزلازل، وذلك للحفاظ على سلامتهم وتفادي أي أضرار محتملة قد تنتج عن الاهتزازات الأرضية أو الانهيارات الجزئية.

عدم استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمالية انقطاع الكهرباء فجأة

متابعة الأخبار الرسمية والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة عقب الزلزال

في المدارس: على الطلاب البقاء تحت المقاعد دون اندفاع على السلالم، والخروج بتوجيه من المدرسين بعد توقف الهزة.

الابتعاد فورًا عن شواطئ البحار خوفًا من التعرض لموجات تسونامي، وعدم العودة قبل مرور 12 ساعة على الأقل.

التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة وقوع الزلزال.

فصل التيار الكهربائي والغاز تجنبًا لحدوث حرائق أو تسربات.

الابتعاد عن الأجسام غير المثبتة مثل الخزائن والرفوف والنوافذ الزجاجية.

الاحتماء تحت طاولة أو كنبة متينة لحمايتك من تساقط الأجسام.

إذا كنت تقود سيارة، توقف على الفور إلى جانب الطريق.

تجنب التوقف أسفل الجسور أو خطوط الكهرباء عالية الضغط.

