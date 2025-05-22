شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. أماكن معارض السلع والأضاحى بأسعار مخفضة فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى، بعدد من المعارض لتوفير اللحوم الطازجة، والأضاحى والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعدة أحياء.

وتجهز محافظة القاهرة معارض للحوم فى حى مصر الجديدة بميدان الجامع بدار مناسبات مسجد جمال الدين الأفغانى، لتوفير السلع الغذائية واللحوم، كما سيتم إقامة معرض بمنطقة منشية البكرى، وتم افتتاح معرض أهلا بالعيد، بأرض مصر للألبان فى شارع السواح بميدان السواح بحى الأميرية.

وأقامت وزارة التموين بالتعاون مع محافظة القاهرة معارض للأضاحى واللحوم الطازجة بعدة مناطق منها "مجزر البساتين، ومعرض بمجمع الألفى بوسط البلد، ومعرض بشارع أسوان فى مصر الجديدة، ومعرض بمول الطيران" وكلها لتوفير الأضاحي".

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطلاق "الشوادر" لبيع الخراف الحية، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم فى ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.