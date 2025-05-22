شكرا لقرائتكم خبر عن 74% من القراء يطالبون بحظر إقامة شوادر بيع الأضاحى بالطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات، أيد غالبية القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات.

وأيد 74% من القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات، بينما عارض 26% من القراء مطالب حظر إقامة شوادر بيع الأضاحى في الشوارع والطرقات.