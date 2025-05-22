شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال ميريت آمون يخطف الأنظار بمتحف الغردقة.. قصة الأميرة الأكثر سحرا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

يضم متحف آثار الغردقة أكثر من 1400 قطعة أثرية تمثل مراحل متعددة من تاريخ مصر، بداية من العصر الفرعونى المتأخر وحتى العصر الحديث.

ويتربع تمثال الملكة ميريت آمون على عرش المعروضات، باعتباره أبرز وأهم قطعة فى المتحف، وتُعرف الملكة بلقب "جميلة الجميلات" و"محبوبة آتون" وملكة الشمس، وهى الابنة الكبرى للملك إخناتون والملكة نفرتيتى، ويرجح أنها ولدت فى العام الثانى من حكم والدها.

وقال احمد الجندى، مدير متحف آثار الغردقة، فقد ولدت ميريت آمون فى طيبة، حيث كانت تقيم الأسرة الملكية قبل انتقالها إلى العاصمة الجديدة "أخت آتون"، وكانت الملكة ميريت آمون آنذاك الابنة الوحيدة لإخناتون ونفرتيتى، فيما ولدت أخواتها فى العاصمة الجديدة لاحقًا.

وأشار مدير المتحف إلى أن ميريت آمون هى الأكثر ظهورًا وذكرًا بين بنات إخناتون الست، حيث ظهرت فى كثير من النقوش والمعابد والمقابر، كما ورد اسمها فى بعض الخطابات الدبلوماسية القديمة.

وتزوجت من سمنخ كا رع، الذى تولى الحكم بعد إخناتون، ونالت لقب "الزوجة الملكية العظيمة"، وهناك آراء ترى أنها حملت هذا اللقب نتيجة زواجها من والدها، فى حين يرى آخرون أنها ورثت مكانة والدتها الملكة نفرتيتي.

ويعتبر تمثال ميريت آمون المعروض بالمتحف، فهو تمثال من الحجر الجيرى يعود إلى الأسرة التاسعة عشرة فى عهد الملك رمسيس الثانى، وهو التمثال الاساسى للمتحف وتصور الملكة وهى ترتدى باروكة شعر مستعار تعلوها قاعدة مستديرة من الكوبرا، تعلوها ريشتان طويلتان، إلا أن الجزء العلوى من التمثال مفقود حاليًا.

ويُظهر التمثال أيضًا اثنتين من حيات الكوبرا على جبين الملكة، الأولى على اليسار ترتدى التاج الأبيض لمصر العليا، والثانية ترتدى التاج الأحمر لمصر السفلى. كما ترتدى قرطًا ذهبيًا، وتحمل فى يدها اليسرى قلادة "منات"، والتى كانت تُستخدم فى الطقوس الدينية لإحداث صوت يرمز للإلهة حتحور، ذات التجسيد البقري.

التمثال الاساسى والرئيسي بمتحف الغردقة