شكرا لقرائتكم خبر عن الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

شهد شوق المواشى فى منطقة العامرية بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من التجار والمواطنين لشراء الأضحية ويتوافد على ذلك السوق أسبوعيًا الأهالى قادمين من مختلف أرجاء محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى،لمتابعة للحصول على أفضل ذبيحة للأضحية فى العيد.

ورصدت عدسة الخليج 365، أنواع الأغنام المختلفة منها البرقى والصعيدى والفلاح وكذلك الماعز، وشهد سوق العامرية أنواع وأوزان الكبش المختلفة ومنها خروف عملاق يزن 120 كيلو جراما ويترواح سعره من 21 إلى 25 ألف جنيه.

وهناك عدد من الشروط عند شراء الأضحية للتأكد من صحتها عند شرائها ويجب أن تكون وفيرة اللحم والحالة الشكلية جيدة، وعدم وجود بها كسور أو بها ضمور فى الأرجل أو يتضح عليها الهزل الشديد ويجب النظر على الأسنان لتوضيح كبر عمرها من صغرها ووضع يدك على الفخذ وظهرها ورقبتها لتكتشف هل بها لحم، وألا تكون معدتها كبيرةعند فتح الفم والنظر على أسنان الأضحية يوضح كبر أو صغر سن الأضحية والأفضل أن تكون الأسنان غير عريضة.

اكبر خروف في أسواق الإسكندرية



اكبر وزن كبش في أسواق الإسكندرية