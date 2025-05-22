شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 22 مايو 2025.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادها الكامل لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة تجهيز جميع مدارس المحافظة على أعلى مستوى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تكفل للطلاب تحقيق أفضل النتائج.

وشددت المدارس على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية والالتزام بضوابط أداء الامتحان، إضافة إلى متابعة جدول الامتحان للتعرف على ترتيب المواد الدراسية الأساسية وموعد تقييم كل مادة.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة الحضور بالزى المدرسي ومنع ارتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم، وقبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.