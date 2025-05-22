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وزارة الصحة توجه 4 نصائح للوقاية من أشعة الشمس أثناء مناسك الحج

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  • وزارة الصحة توجه 4 نصائح للوقاية من أشعة الشمس أثناء مناسك الحج 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الشمس أثناء أداء مناسك الحج، حيث تضمنت:

1. احرص على البقاء في الظل

2. استخدم المظلة كلما أمكن

3. احرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية

4. الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على مستواها فى الجسم


4 نصائح هامة للوقاية من الشمس أثناء مناسك الحج

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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