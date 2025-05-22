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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 4 نصائح للوقاية من أشعة الشمس أثناء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الشمس أثناء أداء مناسك الحج، حيث تضمنت:
1. احرص على البقاء في الظل
2. استخدم المظلة كلما أمكن
3. احرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية
4. الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على مستواها فى الجسم
4 نصائح هامة للوقاية من الشمس أثناء مناسك الحج
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