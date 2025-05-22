وزارة الصحة توجه 4 نصائح للوقاية من أشعة الشمس أثناء مناسك الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الشمس أثناء أداء مناسك الحج، حيث تضمنت:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012