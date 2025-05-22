شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس 22 مايو الجارى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى الجارى 2024,2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، بالإضافة إلى للصفين الأول والثانى الإعدادى مع استكمال طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التى انطلقت الأربعاء 21 مايو وتستمر حتى 27 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية ضبط لجان الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة والتصدى لأى محاولات غش، ومحاسبة اى طالب يخل بأعمال الامتحان مع ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتأكد من عدم وجود مشكلات فى أسئلة الامتحان من خلال تفقد لجان الامتحانات من خلال الموجهين وقيادات الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى العمل على تصحيح كراسات الإجابة أول بأول بعد انتهاء امتحان كل مادة مع تطبيق قواعد الدقة.

فيما أكدت المديريات التعليمية على إعلان كافة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وتجهيز مقار اللجان الامتحانية وإعلان أرقام الجلوس للطلاب وتوزيع أعمال الامتحانات على المعلمين من بين أعمال ملاحظة ومراقبة وتصحيح وتقدير الدرجات.

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو.

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.