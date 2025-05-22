شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تنتظر سفاح التجمع أمام النقض بعد تحديد جلسة الطعن على حكم إعدامه والان مع تفاصيل الخبر

حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026، لنظر طعن سفاح التجمع على حكم إعدامه فى اتهامه بقتل 3 سيدات، وتعد محاكمته أمام النقض الفرصة الأخيرة للمتهم.

وتوجد سيناريوهات تنتظر المتهم منها: ـ تأييد الحكم

فى حال تأييد حكم الإعدام يصبح الحكم واجب النفاذ، وقد ينفذ فى أى وقت فى أحد السجون.

ـ تخفيف الحكم

ـ قد يخفف حكم المتهم وتنزل العقوبة للسجن بدلا من الإعدام.

ـ براءة المتهم

وربما يحص المتهم على حكما بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الدخول فى عالم الجريمة عن طريق تعاطى المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعى "نورا"، فى شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها فى أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع.

وبعد العثور على جثة المجنى عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعى، العثور بأحشاء المجنى عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقى ضحاياه، وضبطت تلك العقاقير بمسكنه.

ووجه للمتهم قتل 3 سيدات وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.