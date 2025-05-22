شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق اليوم الواحد تجوب الجيزة.. خضار ولحوم وسكر بأقل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن عناوين أسواق اليوم الواحد فى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة.

وأعلنت محافظة الجيزة، إطلاق 19 سوقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وفيما يلى عناوين أسواق اليوم الواحد فى أحياء ومراكز محافظة الجيزة:

- أمام مدرسة أبو الهول القومية بحى جنوب الجيزة.

- بشارع حسن محمد فى حى الطالبية.

- بشارع شكرى القوتلى فى مركز ومدينة العياط.

- بمنطقة أبو جبر فى مدينة الحوامدية.

- بشارع الجمهورية فى مدينة البدرشين.

- بناصية المريوطية فيصل بجوار الموقف بحى الهرم.

- بشارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

- بشارع الصوامع فى حى إمبابة.

- بشارع مترو الساقية بحى العمرانية.

- بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلى بحى بولاق الدكرور.

- بجوار ميدان الكيت كات فى حى العجوزة.

- خلف مساكن البراجيل فى حى المنيرة الغربية.

- بشارع البنك فى مدينة كرداسة.

- بشارع محطة المياه فى مدينة منشأة القناطر.

- الوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح.

- أمام كوبرى العريشة بشارع أحمد بدوى بمركز ومدينة أبو النمرس.

- أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية.

- بجوار سنترال الصف بمركز الصف.

- بجوار كوبرى الزيدية بمدخل مدينة أوسيم.

وتوفر، أسواق اليوم الواحد، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه.