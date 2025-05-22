شكرا لقرائتكم خبر عن ودّع مشروبات الطاقة.. بدائل طبيعية وآمنة لزيادة التركيز فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتورة داليا أسامة أستاذ قسم الفارماكولوجى معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث قائمة مشروبات طبيعية تمنحك الطاقة والتركيز وبديلة لمشروبات الطاقة التى تتضمن عدد من المخاطر والأضرار، ولعل أول هذه البدائل وأبسطها هو شرب كميات كافية من الماء، فالجفاف الخفيف، الذى قد لا يشعر به الطالب، يؤثر سلبًا على التركيز والانتباه، لذا يُعد الماء عنصرًا أساسيًا للحفاظ على وظائف الدماغ.

وتابعت الدكتورة داليا أسامة بحسب نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الرمان أو الليمون تُعتبر بدائل ممتازة، فهى غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتمنح طاقة مستدامة دون كافيين أو سكر مضاف ضار. ولمن يرغب فى منبه خفيف، يمكن تناول الشاى الأخضر أو القهوة باعتدال، فهما يحتويان على كميات أقل من الكافيين مقارنة بمشروبات الطاقة، إلى جانب احتوائهما على مركبات مفيدة مثل البوليفينولات. كذلك، تُعد المشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع محفزات طبيعية للدورة الدموية وتعزز من الشعور باليقظة دون أن تسبب اضطرابات فى القلب أو الجهاز العصبي.

التغذية الجيدة هى المفتاح الأساسى للحفاظ على الطاقة الذهنية، يجب أن تتضمن وجبات الطالب خلال الامتحانات مصادر للبروتين والكربوهيدرات المعقدة، مثل البيض، الشوفان، البقوليات، والمكسرات، هذه الأطعمة توفّر طاقة ثابتة وتحافظ على مستوى السكر فى الدم، مما يعزز التركيز والانتباه لفترات طويلة كما أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد فى تحسين الحالة المزاجية وزيادة الانتباه، لاحتوائها على مركبات منشطة خفيفة مثل الثيوبرومين.

إلى جانب التغذية، لا يمكن إغفال أهمية النوم المنتظم وممارسة النشاط البدنى الخفيف، فالراحة الجسدية تضمن تجدد النشاط الذهنى، والمشى أو التمارين البسيطة تُسهم فى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز القدرة على الاستيعاب والمذاكرة.

ومن هنا، فإن تبنى نمط حياة صحى خلال فترة الامتحانات لا يساهم فقط فى تحسين الأداء، بل يحمى الطلبة من الانزلاق إلى عادات ضارة قد تضر بصحتهم على المدى الطويل والبدائل الصحية ليست فقط أكثر أمانًا، بل أكثر فاعلية واستدامة فى تحقيق النجاح الحقيقي.