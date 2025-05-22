شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيارت القيادات الجامعية تناقش اليوم برامج المرشحين لرئاسة جامعة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية، اليوم الخميس، مقابلات شخصية مع المرشحين لمنصب رئيس جامعة بنى سويف، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة برامجهم.

وتضم القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة بني سويف:

1- الدكتور محمد شكر ندا أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة

2- الدكتور الحسين محمد عبد اللطيف دهشان أستاذ بكلية الطب البيطري

3- الدكتور طارق علي محمد حسن – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

4- الدكتور علي عطية مسعود أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد

5- الدكتور صبري محمد تمام محمد رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري

6- الدكتور سيد عبد القادر أحمد حسن أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم

7- الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن عميد كلية الحقوق

8- الدكتور ممتاز محمد يحيى حجاب أستاذ بكلية العلوم

9- الدكتورة هبة فاروق سالم عبد الله رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية

10- الدكتور وائل نبيل مرسي حزين وكيل كلية العلوم للدراسات العليا

11- الدكتور تامر محمد سعيد حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

12- الدكتور محمد ياسر سيد سيف، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب

13- الدكتورة فاطمة حسن محمد علي القائم بعمل عميد معهد المسنين

14- الدكتورة راغدة عبد اللطيف حافظ الشربيني أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية كلية الطب جامعة الزقازيق

15- الدكتور شريف سعد محمد الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن كلية الآداب

16- الدكتور عبد اللطيف هشام عبد اللطيف عميد كلية الزراعة.