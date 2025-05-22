شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لـ سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال التقاط التالية سنتناول القضية منذ بدايتها وحتى تبادل الاتهامات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى ومنها:

ــ البداية ببلاغ عن سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى، فى يناير الجاري.

ـ الجهات المختصة تباشر التحقيق وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان البلاغ.

ـ المسروقات عبارة عن 50 مليون جنيه مصرى و3 ملايين دولار و350 ألف إسترليني.

ـ ضمت المسروقات كميات من المشغولات الذهبية بلغت 15 كيلو جرام.

ـ توجد دعوى حجر من أبناء شريف الدجوى ضد جدتهم لأبيهم الدكتورة نوال الدجوي.

ـ دفاع عمرو وأحمد الدجوى يتهموا أفراد من العائلة بالسرقة.

- تم تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المكان لمعرفة المترددين على محل الواقعة.

ـ فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها

ـ ويتمثل طرفى النزاع فى قضية الدكتورة نوال الدجوى بين أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوى الذى توفى فى ابريل 2015، وهم "أحمد وعمرو ومحمد"، وبين ابنتى الراحلة منى الدجوى التى توفيت فى مارس 2025، وهما "انجى وماهيتاب".