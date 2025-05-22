شكرا لقرائتكم خبر عن رابط مباشر.. الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الخميس عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2025/2024، وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تبدأ فى 29 من مايو الجاري.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية:

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وتأتى هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التى يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسيتم اليوم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالنظام الإلكترونى للطلاب SIS، هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يمكن للطالب طباعة رقم الجلوس عن طريق هذه الخدمة.

تأتى هذه الخدمات برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر.