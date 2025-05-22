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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف التحاليل المجانية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 22 مايو 2025 01:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:-
- الأمراض غير السارية
- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسياً
- فصيلة الدم وعامل RH
- الأمراض الوراثية
- الصحة الإنجابية
الفحوص والتحاليل المجانية بمبادرة فحص المقبلين على الزواج
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