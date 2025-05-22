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وزارة الصحة تكشف التحاليل المجانية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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  • وزارة الصحة تكشف التحاليل المجانية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 22 مايو 2025 01:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:-

- الأمراض غير السارية

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسياً

- فصيلة الدم وعامل RH

- الأمراض الوراثية

- الصحة الإنجابية


الفحوص والتحاليل المجانية بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

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