شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف التحاليل المجانية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 22 مايو 2025 01:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:- - الأمراض غير السارية - الأمراض المعدية والمنتقلة جنسياً - فصيلة الدم وعامل RH - الأمراض الوراثية - الصحة الإنجابية

الفحوص والتحاليل المجانية بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

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