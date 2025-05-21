شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تحصد "الذهب الأصفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر تحصد "الذهب الأصفر".. الرئيس السيسى يشهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 .. ويؤكد: نستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية سبتمبر المقبل".

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