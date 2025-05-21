شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نظيره القبرصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الأربعاء ٢١ مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

ثمن الوزير عبد العاطى العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وقبرص، وأكد على أهمية استثمار الزخم السياسي الذي تولد في أعقاب القمتين المثمرتين في يناير ٢٠٢٥ بالقاهرة، سواء الثنائية المصرية-القبرصية أو الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال القمتين الثنائية والثلاثية الأخيرتين، وكذا القمم السابقة، ولاسيما اتفاقية العمالة الموقعة بين البلدين، معرباً عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والتجاري، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

وأشاد الوزير عبد العاطى بدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر، معرباً عن التطلع لتكثيف التعاون خلال فترة الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام ٢٠٢٦ لاسيما مع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره القبرصى على الجهود التى تبذلها مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.