شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية للفلسفة والمنطق.. لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يقدّم موقع ”الخليج 365” مراجعة نهائية متكاملة لمادة الفلسفة والمنطق، إحدى المواد الأساسية لطلاب الشعبة الأدبية، والتي تحتاج إلى الفهم العميق والتفكير المنطقي، إلى جانب القدرة على التحليل والمقارنة.

تُساعد المراجعة الطلاب على الاستعداد الأمثل للامتحان من خلال: ملخصات شاملة ومركزة لجميع موضوعات المنهج، بأسلوب مبسّط يسهّل الفهم السريع دون الإخلال بالمحتوى العلمي، أسئلة متوقعة ومتنوعة تشمل المقارنات، التعليلات، والتطبيقات الفلسفية، تغطي فلسفة العلم، فلسفة القيم، المنطق الصوري وغير الصوري، إجابات نموذجية مشروحة توضح الطريقة المثلى لعرض الأفكار وترتيب الإجابة للحصول على الدرجة الكاملة، مع التنبيه إلى أبرز الأخطاء الشائعة.





مراجعة امتحانات الفلسفة والمنطق 2025

مراجعة امتحانات الفلسفة والمنطق 2025

مراجعة امتحانات الفلسفة والمنطق 2025

مراجعة امتحانات الفلسفة والمنطق 2025

مراجعة امتحانات الفلسفة والمنطق 2025

وتُركّز المراجعة أيضًا على تدريب الطلاب على مهارات التفكير الفلسفي، كصياغة الحجج، وتحليل المواقف، والتمييز بين أنواع الاستدلال، وهي مهارات أساسية يحتاجها الطالب داخل وخارج اللجنة.

للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2025 سيأتي من المنهج المقرر فقط، وبما يتماشى مع مواصفات الورقة الامتحانية الرسمية التي تراعي التدرج في مستوى الأسئلة، وتقيّم مهارات الفهم والاستيعاب لا الحفظ فقط.

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