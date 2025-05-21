شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى وزيرة التكامل الأفريقى والشئون الخارجية السنغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "ياسين فال" وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية يوم الأربعاء 21 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بالسنغال، مشيرا إلى مرور 65 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لاستشراف آفاق جديدة للتعاون، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المجالات.

تبادل الوزيران، الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وكذلك سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي بين دول القارة لتحقيق المصالح المشتركة.