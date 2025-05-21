شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تركيب القضبان بالخط الأول للقطار السريع "السخنة - مطروح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل أنه جارى الآن أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح، والذى يتم تنفيذه ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية، ويصل أطوالها لـ 2000 كم.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة، ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يضم مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.

ويتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



العاصمة الإدارية



المسار بين محطتين



كوبرى المحاجر



محطة العاصمة الإدارية



محطة العاصمة الإدارية



محطة العاصمة



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