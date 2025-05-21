شكرا لقرائتكم خبر عن راجع قبل الامتحان.. المراجعة النهائية للغة الإنجليزية لطلاب الصف الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، المراجعة النهايئة لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثانى الثانوى، وذلك فى إطار استعدادات طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الإنجليزية فى جدول امتحانات عام 2025، يقدّم ”الخليج 365” واحدة من أقوى المراجعات النهائية التى تهدف إلى دعم الطلاب في المرحلة الأخيرة من التحضير، من خلال نماذج أسئلة تحاكى شكل امتحان نهاية العام.

وتأتي هذه المراجعة المتميزة من إعداد الأستاذ مصطفى السيد، معلم اللغة الإنجليزية، حيث تضم مجموعة مختارة من الأسئلة التي تُمكن الطلاب من اختبار مستواهم الحقيقي في المادة، والتدريب العملي على نمط الأسئلة الرسمي وطريقة الحل النموذجي.

وقد تم إعداد هذه النماذج استنادًا إلى مراجعة دقيقة لجميع أجزاء المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تحليل شامل للامتحانات السابقة والنماذج الاسترشادية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ما يجعلها وسيلة فعالة للمراجعة السريعة والمكثفة، خصوصًا فى الأيام الحاسمة قبل دخول اللجان.

ويحرص الخليج 365 على تقديم محتوى تعليمى متميز لطلاب الثانوية العامة من خلال التعاون مع أبرز خبراء ومعلمي المواد، لتوفير مراجعات شاملة، وتقديم أسئلة متوقعة مطابقة لمواصفات ورقة الامتحان الرسمية، بما يُسهم فى رفع معدلات التركيز والثقة لدى الطلاب.