شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يلتقى وزيرة خارجية مالاوى على هامش الاجتماع الإفريقى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "نانسي تمبو" وزيرة خارجية مالاوى يوم الأربعاء 21 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى والبناء على نتائج لقائي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس المالاوى "لازاروس شاكويرا" على هامش قمة "الكوميسا" في لوساكا في يونيو 2023، ومعرض التجارة البينية الأفريقية بالقاهرة في نوفمبر 2023، معرباً عن التطلع لبحث الأطر التعاونية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بعملية التنمية الاقتصادية مؤكداً استعداد مصر لدعم الخطط التنموية لمالاوي سواء من خلال برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو من خلال تدشين شراكات بين القطاعين العام والخاص المصري لتنفيذ مشروعات تنموية في مالاوي، منوهاً إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من العمل في القارة الأفريقية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي والطبي، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجال النقل.

أشار وزير الخارجية إلى أهمية استثمار عضوية البلدين بتجمع الكوميسا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفي إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يدعم التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية. كما نوه الى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا التي تهم القارة الأفريقية، وضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية.