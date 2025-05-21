شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن نقلا عن مصادر: ترامب منزعج من بطء مسار مفاوضات غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت سي إن إن نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمركيى دونالد ترامب منزعج من بطء مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أنه قد يلغي زيارته لإسرائيل بالتزامن مع توسيع العملية العسكرية في غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية ى خبر عاجل لها.