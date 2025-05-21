شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى دولى بينهم سفير مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الواقعة التى جرت الأربعاء، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصرى فى رام الله، والتى شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التى تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وتشدد جمهورية مصر العربية على رفضها المطلق لتلك الواقعة التى تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلى بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.