شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأربعاء، 21 مايو 2025 05:45 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية". ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".

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