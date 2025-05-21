شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يطلق أكبر بوابة للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.

ويواصل الخليج 365 تقديم خدماته لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، وذلك بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبى – علمى).

وكانت امتحانات الثانوية العامة العام الماضى تضمنت أسئلة من المراجعات النهائية على تليفزيون الخليج 365 فى جميع المواد.

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