شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مستشارى ترامب لشئون أفريقيا يثمن أهمية الشراكة بين القاهرة وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

زار كبير مستشارى الرئيس الأمريكى لشئون أفريقيا، مسعد بولس، مصر فى الفترة من 17 إلى 20 مايو 2025 للتشاور حول الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

ووفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم، التقى بولس خلال الرحلة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الفرص والتحديات الحرجة التي تواجه المنطقة. كما عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث تناولا مواضيع تشمل عدم الاستقرار الأخير في ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان.

وخلال زيارته، شارك بولس وألقى كلمة في منتدى مصر لتكنولوجيا الجيل الخامس، والذي جمع كبار المسؤولين الحكوميين المصريين والدول الشريكة وقادة الاتصالات العالمية وصناع السياسات الدوليين لتعزيز الموردين الموثوقين والبنية التحتية الآمنة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر. كما قام بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث أعجب بشدة بالمعروضات الرائعة للمتحف والتفاني في الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر. وهنأ الشعب المصري على الافتتاح الكبير القادم في يوليو، مقدرًا مكانته كحدث هام لمصر والعالم.

كما استضاف نائب رئيس البرلمان محمد أبو العينين بولس في البرلمان ورافقه في جولة في المبنى التاريخي، حيث عبر بولس عن تقديره للتراث السياسي الغني لمصر.

وخلال هذه الاجتماعات، أكد بولس على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، مشددًا على أن الحوار الصريح ضروري لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والسلام والازدهار في أفريقيا. ولهذا الغرض، تتطلع الولايات المتحدة ومصر إلى مزيد من المشاورات حول التعاون في أفريقيا في إطار المرحلة التالية من الحوار الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة ومصر.



