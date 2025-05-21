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مراجعة نهائية لمادة الجيولوجيا.. استعدادًا لامتحان الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمن

الأربعاء، 21 مايو 2025 06:00 م

يواصل موقع ”الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية لطلاب الثانوية العامة، وهذه المرة من خلال مراجعة نهائية شاملة ومركزة لمادة الجيولوجيا، والتي تُعد من المواد الأساسية لطلاب شعبة علمى علوم، وتؤثر بشكل مباشر في المجموع الكلي للطالب.

وتُركز المراجعة على تقديم محتوى علمى مبسّط يغطي المنهج بالكامل، إلى جانب تدريبات وأسئلة متنوعة تُراعي الفروق الفردية، مع توفير إجابات نموذجية تساعد الطلاب على فهم طريقة الحل المثلى.

وتشمل المراجعة: ملخصات مركزة لجميع الدروس، تشرح المفاهيم الجيولوجية والبيئية بطريقة سهلة ومنظمة، أسئلة متوقعة من واقع الامتحانات السابقة، تغطي موضوعات مثل المعادن، الصخور، الحركات الأرضية، الديناميكا الداخلية والخارجية، التوازن البيئي، ومشكلات التلوث، نماذج امتحانية شاملة تحاكي شكل الورقة الرسمية، وتساعد الطالب على التدريب على الوقت وطريقة عرض الإجابة، إجابات مشروحة بأسلوب علمي مبسط، توضّح خطوات الحل والمفاهيم الأساسية لكل سؤال.

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

 

 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

 

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مراجعة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 

للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الجيولوجيا للعام الدراسي 2025 سيأتي من المنهج المقرر بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية، والتي تُراعي التوازن بين مستويات الأسئلة المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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