شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار ومحافظ بنى سويف يعقدان اجتماعا مع فرع القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا مع فرع المجلس بالمحافظة، بحضور الدكتورة نارمين محمود مقررة الفرع وعضوات وأعضاء الفرع، وداليا حمدى مدير الإدارة العامة للفروع وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف.

ووجهت المستشارة أمل عمار الشكر إلى الدكتور محمد غنيم وذلك لتعاونه المثمر ودعمه لجهود فرع المجلس بالمحافظة، وتوفير كافة التسهيلات لتنفيذ أنشطته ومبادراته، من خلال التنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، وتشجيع المرأة على المشاركة بفعالية فى جميع المجالات، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية لملف تمكين المرأة هو كلمة السر وراء ما تحقق للمرأة المصرية من إنجازات فى مختلف المجالات.

وأكد الدكتورمحمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، حرص أجهزة المحافظة على الدفع بجهود وأنشطة الفرع فى مجالات تمكين المرأة، للاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحى الحياة،منوها عن دعمه وتشجيعه للقيادات النسائية سواء فى مجال العمل العام أوالتطوعى والمجتمعى، مشيرا إلى تقلد المراة العديد من المناصب والوظائف القيادية والإدارية ببنى سويف، والتى أثبتن فيها جدارة واستحقاق،معربا عن تقديره لدور فرع المجلس والمشاركة الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمراة والفتاة السويفية بمراكز ومدن المحافظة.

فيما وجهت الدكتورة نارمين محمود الشكر إلى الدكتور محمد غنيم لدعمه لجهود فرع المجلس بالمحافظة، واستعرضت جهود وأنشطة الفرع فى مجالات تمكين الاقتصادى للمرأة وبرامج ريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والقانونية والخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المراة، وجلسات التوعية والندوات وحملات طرق الأبواب وجلسات الدوار.

كما تضمن الاجتماع عرض جهود برنامج نورة ونور ضمن الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى، إلى جانب عرض جهود مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمى الذى ينفذه المجلس ضمن برنامج الشمول المالى وذلك لدعم التمكين الاقتصادى لدى النساء، فضلا عن الإطلاع على جهود مكتب شكاوى المرأة والمشاغل والوحدات الإنتاجية.

هذا وتضمن اللقاء تفقد كل من المستشارة أمل عمار والدكتور محمد غنيم معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية بمقر الفرع، والتى تنوعت ما بين منتجات التصنيع الزراعى ومنتجات المناحل الطبيعية والجلود، إلى جانب فنون الديكوباج ومستحضرات البشرة وغيرها من المنتجات.

وأشاد المحافظ بجودة ومنتجات المعرض، مشيرا إلى أهمية تجميع تلك المنتجات وإقامة معرض دائم للترويج لها لتوفير فرص تسويقية تدر الدخل على أصحابها مما يوفر لهم حياة كريمة.

كما تضمنت الزيارة تفقد مكونات الفرع وما يشمله من مكاتب إدارية وملاحق ومشغل ووحدة إنتاجية ومكتب لشكاوى المرأة.