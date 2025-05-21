شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يناقش طلاب كلية هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا جلسة خاصة لـ 66 طالبًا زائرًا من طلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد لإدارة الأعمال كجزء من مشروعهم التطبيقي العالمي الختامي لبرنامج "فيلد" (FIELD Global Capstone)، عُقدت الجلسة، التي حملت عنوان " جلسة عرض نتائج التفاعل مع العملاء ”في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وجمعت طلاب ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد وطلاب كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، ورواد أعمال، وشركاء من الجامعة، لمناقشة التفاعل مع العملاء في العالم الحقيقي واستكشاف فرص الأسواق الناشئة.

افتُتح الحدث بكلمة ألقاها وزير الخارجية المصري الأسبق سامح شكري، واختتم بحفل استقبال أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتواصل، والاحتفال بالتزامهم المشترك بـ التعليم وريادة الأعمال والابتكار.

وقد علّق شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال قائلاً: "يسر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال التعاون مجددًا مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال في بناء قادة الأعمال العالميين المستقبليين".

وأضاف: "يُجسّد تبادل الأفكار ووجهات النظر خلال هذه الجلسة قوة التعلم عبر الحدود والابتكار والفرص المتاحة للتعاون من أجل مستقبل أفضل".

ويُعد المشروع التطبيقي العالمي الختامي لبرنامج "فيلد" التابع لكلية هارفارد لإدارة الأعمال مقررًا إلزاميًا لطلاب السنة الأولى في ماجستير إدارة الأعمال حيث يحفزهم على القيادة وتقديم قيمة في سياقات غير مألوفة.

وفي هذا العام، 2025، يسافر الطلاب إلى 15 مدينة حول العالم، ويعملون مع مؤسسات عالمية شريكة، ويتفاعلون مع مؤسسات رائدة مثل كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال لاكتساب فهم أعمق للأسواق المتنوعة. خلال فترة وجودهم في القاهرة، عمل طلاب كلية هارفارد لإدارة الأعمال بشكل وثيق مع شركات مصرية بارزة في مشاريع عملية تهدف إلى تطوير منتجات أو خدمات أو تجارب عملاء جديدة.

ويقول جو فولر، رئيس هيئة التدريس في المشروع: "نحن ممتنون للغاية لكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال على شراكتهم حيث يُضيف هذا التعاون قيمةً لا تُحصى لتعلم طلابنا، ويعكس مستوى التفاعل العالمي الذي نسعى جاهدين إلى ترسيخه في كلية هارفارد للأعمال."

قدم عرض نتائج التفاعل مع العملاء لطلاب كلية هارفارد للأعمال الفرصة لمشاركة أفكارهم الأولية والحصول على ملاحظات من الطلاب المشاركين من كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، الذين أثبتت معرفتهم العميقة بالسوق المحلي أهميتها الكبيرة.

ومن خلال استضافة هذا الحدث، أكدت كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال التزامها بشراكتها مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، مما أتاح للطلاب فرصًا قيّمة للتعرّف على العالم والنمو المهني.