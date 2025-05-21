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كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟

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كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر المتر للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل في مختلف المدن والمحافظات.

وجاءت الأسعار كالتالى:

مدينة 15 مايو
سعر المتر يبدأ بـ 11 ألف جنيه


مدينة أسوان الجدديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه


مدينة العاشر من رمضان

سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه


مدينة العلمين الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 15000 جنيه


مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه

مدينة بدر

سعر المتر يبدأ بـ 11500جنيه


مدينة بنى سويف الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10850 جنيه

 

مدينة حدائق العاصمة

سعر المتر يبدأ بـ 11500 جنيه

 

مدينة رشيد الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه

 

مدينة ناصر غرب أسيوط

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه

 

مدينة 6 أكتوبر

سعر المتر يبدأ بـ 12000 جنيه

 

حدائق أكتوبر

سعر المتر يبدأ بـ 11800 جنيه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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