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مدينة العاشر من رمضان

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر المتر للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل في مختلف المدن والمحافظات.

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟ والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية